Великолучанин ударил пенсионера за замечание о выброшенном мусоре

08:38, 29 мая 2025, ПАИ

Житель Великих Лук ударил пенсионера за замечание о мусоре, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что 5 апреля 76-летний местный житель сделал замечание мимо проходившему молодому человеку из-за брошенного пакета с мусором. В ответ молодой человек ударил мужчину кулаком в лицо.

Прокуратура города направила материал проверки в ОМВД России по Великим Лукам для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.