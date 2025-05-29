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Происшествия

Великолучанин ударил пенсионера за замечание о выброшенном мусоре

Житель Великих Лук ударил пенсионера за замечание о мусоре, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Фото: ПАИ

Установлено, что 5 апреля 76-летний местный житель сделал замечание мимо проходившему молодому человеку из-за брошенного пакета с мусором. В ответ молодой человек ударил мужчину кулаком в лицо.

Прокуратура города направила материал проверки в ОМВД России по Великим Лукам для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.

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