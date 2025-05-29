Великолучанин ударил пенсионера за замечание о выброшенном мусоре
Житель Великих Лук ударил пенсионера за замечание о мусоре, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Установлено, что 5 апреля 76-летний местный житель сделал замечание мимо проходившему молодому человеку из-за брошенного пакета с мусором. В ответ молодой человек ударил мужчину кулаком в лицо.
Прокуратура города направила материал проверки в ОМВД России по Великим Лукам для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.
В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам ложных звонков о взрывчатке