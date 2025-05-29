Утопленник найден в Палкино

15:15, 29 мая 2025, ПАИ

Утопленник найден в озере Смолинское в Палкино, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. Погибшим оказался 49-летний мужчина. По этому факту проводится процессуальная проверка.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который накануне отправился на рыбалку на надувной лодке, после чего на связь не выходил.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.