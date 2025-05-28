Уголовное дело возбудили из-за жестокого обращения с животными в квартире на Запсковье

17:42, 28 мая 2025, ПАИ

Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с животными в одной из квартир на проспекте Энтузиастов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ.

Минимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, максимальная – лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 21 мая из квартиры были изъяты девять мёртвых животных. Ранее оттуда уже изъяли более 40 котов.