Работы по благоустройству начались на территории Плюсской школы

08:59, 29 мая 2025, ПАИ

Благоустройство началось на территории Плюсской школы, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

Подрядчик выполнит подготовительные работы и укладку асфальта с фасадной стороны здания - у центрального входа, левого и правого крыла. Также будет выполнено щебневое устройство в бортовом камне вдоль школы со стороны улицы В. Гнаровской.

Всего на работы выделено более двух миллионов рублей из областного бюджета.

Следующий этап работ будет проведен в 2026 году.