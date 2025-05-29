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Общество

Работы по благоустройству начались на территории Плюсской школы

Благоустройство началось на территории Плюсской школы, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Ивановой

Подрядчик выполнит подготовительные работы и укладку асфальта с фасадной стороны здания - у центрального входа, левого и правого крыла. Также будет выполнено щебневое устройство в бортовом камне вдоль школы со стороны улицы В. Гнаровской.

Всего на работы выделено более двух миллионов рублей из областного бюджета.

Следующий этап работ будет проведен в 2026 году.

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