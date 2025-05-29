Открылся приём заявок на участие в семейном турнире по пляжному волейболу в Пскове

09:57, 29 мая 2025, ПАИ

Открылся приём заявок на участие в турнире по пляжному волейболу «Семейные команды», посвящённом Дню защиты детей, который пройдёт на городском пляже Пскова 7 июня. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Игры пройдут в трёх дисциплинах: «ребёнок 2010–2012 годов рождения и родитель», «ребёнок 2013–2014 годов рождения и родитель», а также «ребёнок и близкий родственник (брат, сестра, дядя, тётя)».

Систему проведения состязаний выберут на судейской коллегии. Организаторы не предоставляют мячи для разминки, а судейство будет осуществляться участниками турнира.

Организаторы принимают предварительные заявки для участия до 6 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».