Ни одного пожара не произошло в Псковской области за сутки
Ни одного пожара не произошло в Псковской области 28 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В ведомстве напомнили, что перед тем, как покинуть дом или квартиру, необходимо проверить газ и электричество, соблюдать правила обращению с печью, а также следить за детьми.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить жизнь и здоровье, подчеркнули специалисты.
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