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Спорт

Мужской турнир по фехтованию памяти мастера спорта Евгения Балобейко пройдёт в Пскове

Турнир по фехтованию памяти мастера спорта Евгения Балобейко среди мужчин пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 30 мая. Об этом сообщается в группе «Фехтование Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Состязания начнутся в 18:00. К участию допустят спортсменов 13 лет и старше. В рамках соревнований сначала состоится предварительный тур, затем пройдёт тур на выбывание. Бои за третье место не проводятся.

Победителей и призёров стартов наградят медалями и грамотами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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