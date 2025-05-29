Мужской турнир по фехтованию памяти мастера спорта Евгения Балобейко пройдёт в Пскове
Турнир по фехтованию памяти мастера спорта Евгения Балобейко среди мужчин пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 30 мая. Об этом сообщается в группе «Фехтование Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
Состязания начнутся в 18:00. К участию допустят спортсменов 13 лет и старше. В рамках соревнований сначала состоится предварительный тур, затем пройдёт тур на выбывание. Бои за третье место не проводятся.
Победителей и призёров стартов наградят медалями и грамотами.
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