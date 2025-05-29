Открытое первенство Пскова по конкуру пройдёт 8 июня

11:15, 29 мая 2025, ПАИ

Открытое первенство Пскова по конкуру пройдёт на базе конноспортивного клуба «Родина» 8 июня, сообщили ПАИ в Федерации конного спорта Псковской области.

В состязаниях примут участие спортсмены 2013 года рождения и старше на лошадях от четырёх лет. Турнир пройдёт на открытом песчаном грунте.

Медали разыграют по семи маршрутам: «Приближено к норме времени» до 50 и 70 сантиметров, «Скоростной» до 80, 90 и 100 сантиметров, а также тесты «Кавалетти на рыси» и «Кавалетти на галопе в две фазы». В каждом из них по три зачёта. Победителей и призёров в каждом виде программы наградят грамотами.

Организаторы принимают предварительные заявки до 7 июня.

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