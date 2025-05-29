Велопарад пройдёт в Пскове 21 июня

10:47, 29 мая 2025, ПАИ

Велопарад пройдёт в Пскове 21 июня. Мероприятие стартует в 11:00 на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Принять участие в событии могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет. Регистрация и подробности – в группе «Псковский велопарад» в соцсети «ВКонтакте».

«Велопарад – это не просто повод прокатиться на велосипеде, а реальная возможность показать, как полезно ездить на двухколёсном транспорте каждый день. Мы хотим, чтобы каждый понял, как важно улучшать инфраструктуру для велосипедистов», – отметила Мария Каменская, ответственная за организацию велопарада.

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