Олег Майоров рассказал об уникальной возможности сделать город современнее и комфортнее

11:14, 29 мая 2025, ПАИ

Как сделать город современнее и комфортнее, рассказал глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

«Участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» – это уникальная возможность сделать наш город красивее, современнее, интереснее. Мы сами можем решать, как будет выглядеть родной город уже завтра. И для этого нужно просто сделать свой выбор», – отметил он.

В этом году на голосование выдвинуты три объекта: летний сад на улице Ленкоммуны, пешеходная зона вдоль улицы Карла Либкнехта и территория у старого фонтана в городском парке, а также южная часть сквера на перекрестке улиц Льнозаводской и Войкова.

Сейчас в голосовании уже приняли участие более 3,8 тысячи жителей муниципалитета.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.