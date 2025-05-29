Какие законы вступают в силу в июне, рассказал спикер Госдумы

13:01, 29 мая 2025, ПАИ

Какие законы вступают в силу в июне, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

1 июня. Банки оштрафуют за пособничество спонсорам экстремистов.

По запросу Росфинмониторинга банки обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Если же кредитная организация препятствует проведению проверок или не выполняет предписания надзорных органов для противодействия экстремистам, ее оштрафуют на сумму до одного миллиона рублей. Такой закон от 28 февраля 2025 года № 15-ФЗ вступает в силу 1 июня.

Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.

Эти санкции уже установили для банков, не желающих сотрудничать с надзорными органами в борьбе с финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и отмыванием преступных доходов.

1 июня. Квоты на вывоз минеральных удобрений из России продлят.

Квоты на вывоз из России минеральных удобрений будут продлены. Это предполагает постановление Правительства от 8 мая 2025 года № 601.

Согласно документу, квоты будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Их общий объем составит около 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений более 12,3 миллиона тонн, для сложных – свыше 7,6 миллиона тонн. Распределять квоты между экспортерами будет Минпромторг.

При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на их вывоз из России в рамках международных транзитных перевозок.

1 июня. Госорганам запретят иностранные мессенджеры.

Первого июня начнет действовать запрет для госорганов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Это предполагают нормы закона от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ.

Документ содержит новый перечень мер для защиты людей от телефонных и интернет-мошенников. Так, закон предусматривает обязательную маркировку всех исходящих звонков от организаций. А портал госуслуг будет принимать только такие заявления о снятии самозапрета на оформление кредита, которые подтверждены усиленной квалифицированной электронной подписью.

1 июня. Просроченные лекарства в аптеки не попадут.

Первого июня 2025 года заработает механизм, исключающий возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства от 3 марта 2025 года № 257.

В России уже запущена система мониторинга движения лекарств, которая отслеживает ввод препаратов в оборот и их вывод из оборота. Для блокировки продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен или они выведены из оборота, будет налажено информационное взаимодействие такой системы с кассовыми аппаратами аптек. Кроме того, фармацевты перед запуском продаж того или иного препарата будут обязаны проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер.

1 июня. Фармацевты станут частью системы здравоохранения.

1 июня 2025 года аптеки, в том числе и производственные, станут частью системы здравоохранения, хотя прежде они были отнесены к торговле. Это предполагает приказ Росстандарта от 9 апреля 2025 года № 268-ст, изменивший Общероссийский классификатор видов экономической деятельности для аптек.

Это позволит провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и преференции, положенные работникам системы здравоохранения.

2 июня. В России запустят цифровой документооборот.

С 2 июня 2025 года по 30 июня 2026-го в России пройдет эксперимент по цифровизации процессов электронного документооборота, исполнения поручений и контроля исполнительской дисциплины. Это предполагает постановление Правительства от 8 мая 2025 года № 629.

Участниками эксперимента станут Минприроды, Минпромторг, Минцифры и ФНС. Его цель – апробация механизма обмена цифровыми документами между федеральными органами и подведомственными им организациями, а также разработка обязательных требований к системам электронного документооборота.

Координацией и методической поддержкой эксперимента займется Минцифры.

3 июня. Система выплат военных пенсий изменится.

МВД, ФСИН, Минобороны, Росгвардия, ГПС, Госнаркоконтроль и ФССП получат право самостоятельно определять способы выплаты пенсий: через органы Федерального казначейства или Сбербанк России. Такой закон от 23 мая 2025 года № 113-ФЗ вступает в силу 3 июня.

Выплаты, согласно документу, можно будет производить на банковские карты, депозиты в российских банках или через почтовые переводы. Выбор способа выплаты можно будет указать как при назначении пенсии, так и при смене реквизитов счета.

3 июня. Порядок внесения юрлиц и ИП в реестр уточнят.

В российском законодательстве устранят неопределенности, связанные с включением субъектов малого и среднего предпринимательства в единый реестр. Соответствующий закон от 23 мая 2025 года № 117-ФЗ вступает в силу 3 июня.

Так, организации, которые были созданы не с нуля, а через преобразование из других компаний, больше не будут признавать «вновь созданными». Это не позволит компании использовать сомнительные схемы, при которых они якобы новые, а по сути просто перерегистрировались, чтобы получить доступ к льготам.

Также закон касается содержания двух реестров: субъектов малого и среднего предпринимательства и получателей господдержки. В них теперь будут вносить более точные сведения о юридических лицах и ИП, включая дату регистрации, форму создания (с нуля или через реорганизацию), а также иные данные, необходимые для корректного включения в реестры, чтобы сократить количество ошибок, совпадений и недостоверных записей.

19 июня. Регионы смогут сами выбрать систему местного самоуправления.

У регионов появится возможность как формировать одноуровневую систему МСУ, так и сохранить двухуровневую. Более того, теперь у них будет право частично переходить на первый вариант, а в отдельных местах сохранять второй – с учетом мнения территорий, национальных и исторических традиций. Такие нормы закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ вступают в силу 19 июня.

Регионы получат право самостоятельно выбирать систему местного самоуправления

Двухуровневая структура МСУ подразумевает наличие городских и сельских поселений в составе муниципального района. Там есть собственный глава, администрация, представительный орган – сельсовет или горсовет – и отдельный бюджет. При одноуровневой структуре у всех населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, нет бюджетов и органов местной власти. Вопросами местного самоуправления занимаются органы муниципального (городского) округа.

20 июня. Стартует приемная кампания в вузы.

С 20 июня абитуриенты могут подавать документы для поступления в вузы. Это предполагает приказ Минобрнауки от 27 ноября 2024 года № 821.

Абитуриенты смогут отнести бумажные документы в приемную комиссию в самом вузе. А суперсервис «Поступай в вуз онлайн» позволит подать заявления в пять вузов страны до пяти специальностей в каждом.

Единая цифровая платформа «Работа в России» поможет поступить на целевое обучение.

27 июня. Педофилы не смогут утаить свои диагнозы.

Уголовно-исполнительные инспекции получат доступ ко всем медицинским данным, составляющим врачебную тайну, без согласия людей, осужденных за педофилию. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 509-ФЗ вступает в силу 27 июня.

Минюст и Минздрав, согласно документу, будут утверждать порядок контроля за исполнением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов.



Сейчас к людям, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, применяют уголовное наказание и принудительные медицинские меры. Даже если такой преступник вышел из тюрьмы, за ним пристально следят уголовно-исполнительные инспекции. Педофилам запрещено посещать территории детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций, детские и спортивные площадки. Они обязаны периодически являться в проверяющие органы.

27 июня. Бизнес накажут строже за сокрытие информации о начале работы.

Предприятиям, не уведомившим контролирующие органы о начале своей работы, придется заплатить штраф до 60 тысяч рублей. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 516-ФЗ вступает в силу 27 июня.

В КоАП с 2010 года уже есть наказания для таких предприятий, но штраф составлял 10-20 тысяч рублей, а для должностных лиц – 3-5 тысяч.

В кабмине эти суммы сочли недостаточными, ведь речь идет в числе прочего о проверке безопасности общепитов. Открывая магазин, кафе, точку бытовых услуг, сервис доставки еды или производство, бизнесмены обязаны подавать в Роспотребнадзор уведомление о начале работы. Но многие этого не делают.

Вступающий в силу закон увеличит взыскания для компаний до 24-48 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 7-12 тысяч. За повторное нарушение – штраф до 40-60 тысяч, а для должностных лиц – 15-25 тысяч.

27 июня. Технологический суверенитет обеспечат законодательно.

В России станет проще создать особые условия для ускоренной разработки новых технологий и обеспечения технологического лидерства. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 523-ФЗ вступает в силу 27 июня.

Согласно документу, Правительство РФ будет утверждать целевые показатели обеспечения технологического суверенитета, среднесрочного и долгосрочного развития технологий в отраслях экономики, мониторинг показателей эффективности технологической политики, перечни видов технологической продукции, критических и сквозных технологий.

Кроме того, закон регулирует правоотношения между субъектами технологической политики, а также вопросы разработки и внедрения новых технологий.

30 июня. Иностранцам станет проще сдать биометрию при въезде в Россию.

Начнется второй этап эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию. Это предполагает постановление Правительства от 7 ноября 2024 года № 1510.

Эксперимент проходит с 1 декабря 2024 года. На первом этапе фото и отпечатки пальцев можно было сдавать в пунктах пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. До конца июня 2025 года такая практика будет распространена на все погранпереходы.

На втором этапе, который начнется 30 июня 2025 года, биометрические данные можно будет сдать заранее через приложение «Единая биометрическая система» и подать через «Госуслуги» заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Эксперимент не распространяется на граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.