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О расписании чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора рассказал Михаил Ведерников

О расписании чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора рассказал Михаил Ведерников.

«Сразу хочу обратить внимание, что в трёхдневном графике соревнований программа для зрителей будет организована 31 мая», - уточнил губернатор.

В 9:00 на полигоне «Завеличье» – церемония открытия, с 9:20 до 16:00 можно будет посетить интерактивно-выставочные площадки. Выступление заслуженного артиста России Евгения Дятлова начнётся в 13:00.

«Предстоящие соревнования включают не только упражнения по стрельбе, в том числе зрелищные дуэли, но и командный бой «Битва за флаг».
Будет интересно», - отметил Михаил Ведерников.

В 14:30 начнётся церемония награждения победителей состязания «Наследники Победы», а в 15:30 – церемония награждения победителей чемпионата и первенства.

«Ждём всех! Берите с собой хорошее настроение и зонты (на всякий случай)», - предупредил Михаил Ведерников.

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