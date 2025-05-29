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Происшествия

Похитителей шампуня задержали росгвардейцы в Великих Луках

Подозреваемых в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

28 мая около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Ботвина сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали двоих великолучан, которые похитили из торгового зала девять флаконов шампуня общей стоимостью почти пять тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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