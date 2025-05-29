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Ветераны, вдовы и узники концлагерей не будут платить за проезд в Псковской области

Ветераны, вдовы и узники концлагерей не будут платить за проезд в Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласовал внесение изменений в постановление «Об обеспечении бесплатного проезда по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Псковской области» в связи с празднованием 80-летия Победы. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Теперь до конца года проезд на общественном автотранспорте в городском, пригородном и междугороднем сообщении и на железнодорожном транспорте на территории региона будет бесплатным для:

- инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- людей, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- граждан, которые работали в тылу и были награждены за самоотверженный труд в период войны;

- бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- жён погибших или умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для нетрудоспособных членов их семей.

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