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Общество

Почти 20 тонн атлантического лосося не пропустили через госграницу в Псковской области

18,5 тонны атлантического лосося не пропустили через МАПП «Убылинка», расположенный в Пыталовском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Груз везли из Дании в Казахстан. Специалисты Россельхознадзора установили отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз рыбы. Также номер пломбы не соответствовал данным, указанным в ветеринарном сертификате на экспортируемую продукцию.

Ввоз лосося на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили, оформили декларацию о возврате груза, уточнили в пресс-службе.

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