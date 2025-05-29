Почти 20 тонн атлантического лосося не пропустили через госграницу в Псковской области

12:14, 29 мая 2025, ПАИ

18,5 тонны атлантического лосося не пропустили через МАПП «Убылинка», расположенный в Пыталовском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Дании в Казахстан. Специалисты Россельхознадзора установили отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз рыбы. Также номер пломбы не соответствовал данным, указанным в ветеринарном сертификате на экспортируемую продукцию.

Ввоз лосося на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили, оформили декларацию о возврате груза, уточнили в пресс-службе.