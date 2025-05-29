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Общество

Участок дороги Пушкинские Горы – Локня ремонтируют по нацпроекту

В Псковской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сотрудники «Псковавтодора» ремонтируют участок автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском муниципальном округе. Работы развернулись на отрезке км 39+108 – км 44+447. Протяжённость участка составляет 5,339 км, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству

На объекте уже заменены 11 старых труб на современные металлические гофрированные, расчищена полоса отвода от деревьев и кустарника.

В дальнейшем будет выполнено фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоёв асфальта, восстановление обочин и ремонт съездов. Также запланировано восстановление автобусных остановок в деревнях Гривино и Степанькино. Для безопасности дорожного движения специалисты «Псковавтодора» нанесут разметку и установят недостающие дорожные знаки и сигнальные столбики. На ремонт участка выделено 134,6 млн рублей.

Дорога Пушкинские Горы – Локня имеет большое значение для региона. Она входит в опорную дорожную сеть региона и обеспечивает транспортную связанность между населёнными пунктами. Она также ведёт к одному из главных туристических центров области – посёлку Пушкинские Горы.

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