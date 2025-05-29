Предприниматель из Псковской области стал победителем всероссийского конкурса Сбера

15:35, 29 мая 2025, ПАИ

В Москве предпринимателям вручили ежегодную премию Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при – ещё и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Среди победителей предприниматель из Псковской области – генеральный директор ООО «Старые Кварталы» (отель Old Estate Hotel & SPA****) Елена Селецкая.

«Подать заявку на премию нам предложил сам Сбер. Мы участвовали первый раз. И для нас победа – это подтверждение того, что мы находимся на правильном пути к достижению своей цели. Победа в этой премии – это оценка труда всего коллектива. Выигрыш, конечно же, пойдёт на развитие предприятия», – рассказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

В премии участвовали предприниматели со всей страны – клиенты Сбера и те, кто только открыли счёт в банке. Было подано более 31 тысячи заявок. Отбор проходил в два этапа. Сначала на региональном уровне выбрали 1 100 победителей – по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. На федеральном этапе из них определили 100 лучших, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более семи тысяч потребителей.

Премию вручили в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля (непродовольственные товары)», «Розничная торговля (продовольственные товары)», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство» и «Спорт, образование и развитие».

«Премия помогает предпринимателям сегмента малого и микробизнеса заявить о себе, рассказать о своём бизнесе и получить эффективные инструменты для его развития. Участие в премии представителей разных регионов России свидетельствует о большом потенциале малого и среднего бизнеса в экономике страны. Мы поздравляем победителя – отель Old Estate Hotel & SPA****. Нас связывают давние партнёрские связи и эффективное сотрудничество. Желаем всем участникам премии дальнейшего профессионального роста и благополучия. Сбер всегда открыт к партнёрству и готов обеспечить эффективную финансовую платформу для реализации ваших проектов», – подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.