Фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» пройдёт 12 июня

15:21, 29 мая 2025, ПАИ

Фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» пройдёт в Великих Луках 12 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие состоится в 21:00 после церемонии открытия Международной встречи воздухоплавателей и массового старта аэростатов. В рамках фестиваля пройдёт концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Оркестр представит произведения, посвящённые силе духа, мужеству и подвигу русского народа в разные периоды истории. Организовывают мероприятие правительство Псковской области, региональный комитет по культуре, «Псковкреатив» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.