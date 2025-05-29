Турнир по хоккею среди женских команд пройдёт в Пскове

18:32, 29 мая 2025, ПАИ

Региональный турнир по хоккею среди женских команд, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдёт в Ледовом дворце в Пскове 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортивной школе «Олимп».

В соревнованиях сыграют петрозаводская «Вега», петербургские «Танкистки» и псковский «Штурм». Всего в рамках состязаний пройдёт три матча. В 16:00 стартует игра «Штурма» и «Танкисток», в 17:15 начнётся встреча «Танкисток» и «Веги», а в завершение в 18:30 «Штурм» сыграет с «Вегой».

Для зрителей вход на турнир свободный.

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