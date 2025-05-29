Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по хоккею среди женских команд пройдёт в Пскове

Региональный турнир по хоккею среди женских команд, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдёт в Ледовом дворце в Пскове 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортивной школе «Олимп».

Фото: Федерация хоккея Псковской области

В соревнованиях сыграют петрозаводская «Вега», петербургские «Танкистки» и псковский «Штурм». Всего в рамках состязаний пройдёт три матча. В 16:00 стартует игра «Штурма» и «Танкисток», в 17:15 начнётся встреча «Танкисток» и «Веги», а в завершение в 18:30 «Штурм» сыграет с «Вегой».

Для зрителей вход на турнир свободный.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2025

Стали известны победители чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
29 мая 2025

Турнир по хоккею среди женских команд пройдёт в Пскове
29 мая 2025

Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
29 мая 2025

О расписании чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора рассказал Михаил Ведерников
29 мая 2025

Открытое первенство Пскова по конкуру пройдёт 8 июня
29 мая 2025

Велопарад пройдёт в Пскове 21 июня
29 мая 2025

Мужской турнир по фехтованию памяти мастера спорта Евгения Балобейко пройдёт в Пскове
29 мая 2025

Открылся приём заявок на участие в семейном турнире по пляжному волейболу в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...