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Общество

105 нейрохирургических операций провели в прошлом году великолукские врачи

105 нейрохирургических операций провели в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы в прошлом году, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото из официального телеграм-канала Псковской области

В великолукском филиале ПОКБ проводятся нейрохирургические операции в экстренном и плановом порядке. Среди них: удаление внутричерепных гематом, удаление опухолей головного мозга, микрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков, хирургическое лечение туннельных синдромов, различные виды блокад при хронических болевых синдромах, краниопластика.

За прошлый год было проведено 105 таких операций, с начала года – уже 39.

«В филиале работают опытные врачи-нейрохирурги – Аркадий Волков и Артём Сергеев. Но успех операции зависит не только от мастерства нейрохирурга, но и от слаженной работы всего медперсонала: анестезиологов и медсестры-анестезиста, операционной медсестры и санитарки», – говорится в сообщении.

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