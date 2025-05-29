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Спорт

Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине

Псковичи, воспитанницы спортивной школы «Гармония» выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика», который прошёл в Пушкине 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».

  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине
    Фото: спортшкола «Гармония»

Среди 16 наград – две золотые, семь серебряных и семь бронзовых. Первые места заняли София Родионова и Арина Тигазина.

«Привезли отличные эмоции и медали. Будем работать дальше. Все девочки отмечены специальными призами», – отметили в спортшколе «Гармония».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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