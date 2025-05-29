Псковичи выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика» в Пушкине

17:13, 29 мая 2025, ПАИ

Псковичи, воспитанницы спортивной школы «Гармония» выиграли 16 медалей на турнире «Моя любовь – гимнастика», который прошёл в Пушкине 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»















Среди 16 наград – две золотые, семь серебряных и семь бронзовых. Первые места заняли София Родионова и Арина Тигазина.

«Привезли отличные эмоции и медали. Будем работать дальше. Все девочки отмечены специальными призами», – отметили в спортшколе «Гармония».

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