Противоклещевые обработки территорий завершаются в Псковском районе

18:48, 29 мая 2025, ПАИ

Противоклещевые обработки территорий завершаются в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Акарицидная обработка общественных пространств и территорий вокруг образовательных учреждений – ежесезонная мера профилактики против присасывания клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

На сегодняшний день все территории вокруг школ и детских садов района обработаны, добавила Наталья Фёдорова. Из муниципального бюджета на эти цели выделена сумма 150 тысяч рублей. Также завершается акарицидная обработка общественных пространств в сельских поселениях. Сумма выделенных средств – более 800 тысяч рублей.

«Уважаемые жители и гости! Иксодовые клещи активны с апреля по октябрь. Пользуйтесь репеллентами, правильно одевайтесь, отправляясь в лес. В случае присасывания клеща следует обратиться в медицинские учреждения», – добавила глава муниципалитета.