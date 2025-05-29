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Общество

Противоклещевые обработки территорий завершаются в Псковском районе

Противоклещевые обработки территорий завершаются в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

Акарицидная обработка общественных пространств и территорий вокруг образовательных учреждений – ежесезонная мера профилактики против присасывания клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

На сегодняшний день все территории вокруг школ и детских садов района обработаны, добавила Наталья Фёдорова. Из муниципального бюджета на эти цели выделена сумма 150 тысяч рублей. Также завершается акарицидная обработка общественных пространств в сельских поселениях. Сумма выделенных средств – более 800 тысяч рублей.

«Уважаемые жители и гости! Иксодовые клещи активны с апреля по октябрь. Пользуйтесь репеллентами, правильно одевайтесь, отправляясь в лес. В случае присасывания клеща следует обратиться в медицинские учреждения», – добавила глава муниципалитета.

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