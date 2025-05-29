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Общество

Наталья Фёдорова посетила с рабочим визитом остров Залита

Глава Псковского округа Наталья Фёдорова совершила рабочий выезд на остров Залита, сообщила глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

В поездке также приняли участие заместитель Юрий Кремнев, представители комитета по социально-экономическому развитию и специалист отдела муниципального контроля. Делегация обсудила ряд вопросов, связанных с жизнью на острове.

Наталья Фёдорова отметила, что на острове проводится покос травы. Работа ведётся ежедневно. «Важно, чтобы собственники земельных участков подключались к этому процессу: вопрос существенный в плане не только внешнего вида территории, но и безопасности в пожароопасный период», – сказала глава муниципалитета.

В рамках рабочей встречи обсуждался спил аварийных деревьев на местном кладбище. В таких сложных ландшафтных условиях он производится промышленными альпинистами.

Участнки выезда также обсудили вопросы необходимости ремонта двух колонок и нескольких фонарей уличного освещения. Помимо этого, состоялась встреча с жителями острова, с которыми обговорили график выездной работы фельдшера и организацию диспансеризации.

«Также посетила школу, поздравила учеников с окончанием учебного года. Обсудили их ознакомительную поездку в Остенскую школу, где им предстоит учиться в дальнейшем: ребятам понравилась организация учебного процесса и большое число учеников – на островах их совсем мало, а детям хочется общения», – рассказала Наталья Фёдорова.

Один из самых сложных вопросов на этой территории – сбор и вывоз ТКО. Региональному оператору непросто организовать транспортировку по воде. В текущем навигационном периоде вывоз мусора осуществили уже дважды. Наталья Фёдорова оценила накопленные объёмы ТКО и сроки вывоза мусора. «По итогам рабочей поездки сформирован ряд поручений профильным подразделениям администрации», – заключила она.

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