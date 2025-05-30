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По погоде сегодня было принято судить о лете

В день святой Евдокии, память которой отмечается 30 мая, было принято окучивать картошку, сообщает calend.ru. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к холодному лету.

Фото: ПАИ

Также в этот день почитали святого Андроника, или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды.

Распространен был, например, такой: крестьянин выходил в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.

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