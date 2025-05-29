Фейковый сайт МВД создали мошенники для получения данных россиян
Мошенники создали фейковый сайт, который выдаёт себя за официальный ресурс МВД России. Целью злоумышленников является получение личных данных россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Подделка создана для сбора персональных данных и использования в сложных мошеннических схемах», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Там же представлен скриншот фальшивого сайта.
Министерство внутренних дел сообщило о мерах, принятых для блокировки мошеннического сайта. Однако в ведомстве предупредили, что злоумышленники могут создать аналогичные ресурсы.
Для защиты граждан сотрудники МВД напомнили, что официальный сайт министерства – мвд.рф. Мошенники часто используют похожие домены, которые можно распознать по определённым признакам, таким как .xyz или .biz, добавили в ведомстве.
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