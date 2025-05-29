Фейковый сайт МВД создали мошенники для получения данных россиян

23:30, 29 мая 2025, ПАИ

Мошенники создали фейковый сайт, который выдаёт себя за официальный ресурс МВД России. Целью злоумышленников является получение личных данных россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Подделка создана для сбора персональных данных и использования в сложных мошеннических схемах», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Там же представлен скриншот фальшивого сайта.

Министерство внутренних дел сообщило о мерах, принятых для блокировки мошеннического сайта. Однако в ведомстве предупредили, что злоумышленники могут создать аналогичные ресурсы.

Для защиты граждан сотрудники МВД напомнили, что официальный сайт министерства – мвд.рф. Мошенники часто используют похожие домены, которые можно распознать по определённым признакам, таким как .xyz или .biz, добавили в ведомстве.