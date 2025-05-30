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Общество

​Исследование: каждый третий работодатель просматривает соцсети соискателей

Среди опрошенных работодателей 65% рассказали, что у них нет практики анализа соцсетей кандидатов. В то же время 20% респондентов отметили, что их обращение к соцсетям является формальностью, а 14% признались, что их изучение влияет на процесс найма. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», сообщают «Известия».

При просмотре соцсетей кандидата 72% работодателей обращают внимание на общее впечатление. Тексты и посты интересуют 66% респондентов, фотографии просматривают 59%. Манера общения и поведения, включая комментарии, имеет значение для 52%, а аватар и заглавное фото вызывают интерес у 48%. Подписки на группы, каналы и паблики отмечают 34% компаний, а список друзей интересует только 28%.

При этом в 10% случаях соцсети кандидатов стали причиной отказа при найме руководителей. 14% отказались от найма линейного персонала, а 28% отказывали кандидатам вне зависимости от должности.

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