В Пскове из-за реконструкции теплотрассы закроют часть улицы Коммунальной

09:17, 30 мая 2025, ПАИ

В Пскове начинается второй этап реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского с увеличением диаметра трубопроводов, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Для качественного проведения необходимых работ потребуется временно ограничить автомобильное движение на улице Коммунальной с 12 июня по 12 июля. В этот период будет доступна лишь одна полоса из четырёх. Автобусы эти изменения не затронут, они продолжат следовать по маршрутам без изменений.

Для минимизации неудобств автомобилистов также будет организовано временное двустороннее движение на Печорской улице.

«Практически вся теплотрасса уже реконструирована – проложено около 90 % новых трубопроводов, остался лишь финальный участок, – уточнил Борис Елкин. – Приношу искренние извинения за временные ограничения и прошу отнестись с пониманием к проводимым работам».