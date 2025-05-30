Псковский боксёр вышел в финал «Кубка Победы»

09:29, 30 мая 2025, ПАИ

Пскович Артур Кулаков в составе команды «Ленинград» вышел в финал всероссийского турнира по боксу «Кубок Победы». Полуфинальные матчевые встречи прошли в Саранске 29 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В команду «Ленинград» входят боксёры Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, в том числе пскович Артур Кулаков.

В полуфинальной встрече «Ленинград» выиграл у «Камы», а Кулаков в напряжённом поединке потерпел поражение большинством судейских голосов от двукратного чемпиона России Игоря Свиридченкова.

Суперфинал турнира состоится в Оренбурге 4 июня. Соперником «Ленинграда» станет «Тула». Призовой фонд состязаний – 20 миллионов рублей.

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