Путин поручил расширить доступность адаптивного спорта для людей с инвалидностью

10:22, 30 мая 2025, ПАИ

Необходимо обеспечить доступность занятий физкультурой и спортом для всех людей с ограничениями по здоровью, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании профильного совета при президенте.

Глава государства отметил, что адаптивный спорт помогает людям с инвалидностью вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. В России около 11 миллионов граждан имеют инвалидность, при этом более семи миллионов из них могут заниматься спортом без медицинских противопоказаний.

Президент подчеркнул, что вопросы поддержки людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей. За последние годы удалось значительно улучшить качество их жизни за счёт развития системы социальной защиты, реабилитации и абилитации. Владимир Путин поручил правительству оперативно разработать план по реализации законодательства о комплексной реабилитации с учётом возможностей адаптивного спорта.

Особое внимание было уделено спортивной инфраструктуре. Из более чем 370 тысяч спортивных объектов в России менее 10 % оборудованы для занятий людей с инвалидностью. Президент распорядился провести полную инвентаризацию спортивных сооружений до конца года и разработать план их модернизации, чтобы к 2030 году обеспечить их необходимым оборудованием.

Глава государства также отметил важность качества протезно-ортопедической помощи. Он поручил создать единый реестр соответствующих организаций и установить чёткие требования к их работе. Для тех, кто не может посещать спортзалы, необходимо разработать методические материалы и видеоуроки в доступном формате.

Владимир Путин предложил привлекать внебюджетные средства, в том числе через Российский спортивный фонд, для поддержки адаптивного спорта. Особое внимание будет уделено ветеранам специальной военной операции, многие из которых после ранений активно занимаются спортом. Президент поручил включить турниры «Кубка защитников Отечества» в календарь общероссийских и региональных соревнований.

В заключение Владимир Путин подчеркнул необходимость разработки концепции развития адаптивного спорта до 2030 года с перспективой до 2036 года, отметив, что главное – организовать системную работу по реализации всех поставленных задач.