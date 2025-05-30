Спортивные итоги 2024 года в Пскове подвёл Борис Елкин

10:37, 30 мая 2025, ПАИ

Спортивные итоги 2024 года в Пскове подвёл глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 30 мая, с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Спортивные итоги 2024 года ознаменовались открытием «умной» площадки в парке 300-летия прокуратуры. Жители Завеличья получили современный объект для игр в футбол, волейбол и баскетбол. Также завершилось обустройство спортивного комплекса на территории лицея № 20, отметил глава Пскова.

«Благодаря национальному проекту «Демография» было закуплено новое оборудование и инвентарь в спортивные школы города на сумму свыше восьми миллионов рублей», – подчеркнул глава Пскова.

Он также отметил рост количества людей, регулярно занимающихся спортом. В 2024 году показатель достиг отметки в 70 тысяч человек, уточнил глава Пскова.

«Примечательно, что развивается и спортивный туризм, привлекая всё больше любителей активного отдыха со всей страны», – заключил Борис Елкин.