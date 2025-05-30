69 детей-сирот получили жильё в Пскове в 2024 году

11:12, 30 мая 2025, ПАИ

69 детей-сирот получили жильё в Пскове в 2024 году, заявил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Одной из основных целей нашей работы остаётся решение вопроса предоставления жилья гражданам, находящимся в социально уязвимом положении. Так, в 2024 году в Пскове было предоставлено более 130 квартир, среди них 69 – для детей-сирот» – отметил Борис Елкин.