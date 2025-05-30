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Общество

О вербовке подростков через соцсети расскажет Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!»

30 мая в 12:30 уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове расскажет о вербовке подростков через социальные сети.

Фото: ПАИ

Детей, в частности, вербуют для совершения противоправных действий: курьерства, экстремизма, мошенничества. Кроме того, подростки продают свои телеграм-каналы и аккаунты. Наталия Соколова проанализировала эту информацию и решила поделиться с радиослушателями.

Подробнее об этой теме омбудсмен расскажет сегодня в эфире программы «Внимание, дети!».

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