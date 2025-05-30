Об ориентированных на подростков мошеннических схемах рассказала Наталия Соколова

12:44, 30 мая 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала о массовой вербовке подростков через социальные сети.

Мошенники пишут детям в мессенджерах, представляясь сотрудниками школ, «Госуслуг» и ФСБ, втираются в доверие, а затем запугивают. Они вовлекают школьников в тяжкие преступления или вымогают данные родительских счетов.

«Например, 13-летнему подростку в Telegram написала девушка. Откуда у неё его контакт? Да откуда угодно, номер телефона тайной не является. Они попереписывались на тему того, как достало ходить в школу, особенно по понедельникам. Она его спрашивает, где он учится, и просит его скинуть геоданные школы. Он отправляет скриншот из карт. Девушка пропадает, но появляется другой контакт, который присылает записанный видеокружок. В кружке – откормленная морда в кепке с украинским флагом и подпись: «Спасибо за помощь ВСУ, ждите ракету», – описала ситуацию Наталия Соколова.

Дальше приходит сообщение с аккаунта, подписанного как МВД РФ. Там предупреждение о недопустимости передачи геоданных и всяких фотографий. Затем приходит сообщение от «Ани» – «куратора ФСБ», она предлагает созвониться, делает несколько видеозвонков. Если ребёнок «на крючке», он будет выходить на улицу, чтоб дома ничего не узнали, рассказала детский омбудсмен.

«Если за отправку геоданных никто из его семьи не получил денег, то всё в порядке. А если получил, то дело плохо. А как это проверить? Нужно узнать коды доступа родителей к банковским приложениям. А потом ночью, пока родители спят, куратор позвонит по видеосвязи, а ребёночек должен продемонстрировать все карты и процедуру входа в банковские приложения. Чтоб точно знать: никаких подозрительных переводов не было. Главное – никому ничего не говорить, чтобы не подставить родителей. Человек, разумеется, напуган и растерян. Кроме того, ему 13 лет, чего вы от него хотите? Вот и обыскивают дети квартиру на предмет наличных, которые потом через банкомат переведут на соответствующий счёт. Потому что вдруг это наличные, которые получили за передачу геоданных, находясь в сговоре, и теперь их надо как-то отмыть», – рассказала о мошеннической схеме Наталия Соколова.

Чтобы защититься, необходимо регулярно менять пароли. «Но главное – стараться разговаривать доверительно внутри семьи. Надолго ли этого доверия хватит, сказать сложно», – признала омбудсмен.

Она также рассказала о случае, когда школьник в Новой Москве под влиянием телефонных мошенников поджёг здание местной администрации. «Мальчик был уверен, что участвует в операции полиции по поимке опасных преступников. Перед этим его убедили снять деньги со счетов родителей, – уточнила Наталия Соколова. – В последние несколько месяцев появилась ещё одна схема обмана подростков. Детей заставляют инсценировать собственное похищение: школьники по указке мошенников сбегают из дома, а преступники требуют с родителей выкуп. Ну и, конечно, нельзя забывать о мошенниках и злоумышленниках, которые подталкивают наших детей к работе курьерами и посыльными».

В заключение Наталия Соколова порекомендовала родителям разговаривать с детьми и напоминать им о том, что в любой ситуации их поддержат.