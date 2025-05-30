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Общество

Член жюри конкурса «СеЗаМ» Павел Гусев: Сейчас очень важно сохранять журналистские традиции

О важности сохранения журналистских традиций заявил член жюри конкурса «СеЗаМ», главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Об этом с XXII Форума СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге сообщает корреспондент ПАИ.

«Это сейчас очень важно – сохранять журналистские традиции, чтобы они не просто сохранялись, а приносили людям удовлетворение, что мы занимаемся очень-очень важным делом», – сказал Павел Гусев.

Он также констатировал, что в некоторых федеральных СМИ 35% журналистских обязанностей выполняет искусственный интеллект. «Искусственный интеллект начинает побеждать деятельность журналистов, но я не думаю, что он победит нас в творчестве», – добавил спикер.

Редактор газеты отметил, что печатные СМИ «нужно сохранять», так как «они останутся для потомков одним из важнейших элементов политической, экономической и другой жизни».

«Интернет-площадка – это потрясающая вещь, но когда человек получает газету и видит свою фотографию, то вот в интернете она сотрется, а здесь она останется вещью. И это очень важно, поверьте мне», – подытожил Павел Гусев.

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