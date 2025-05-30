Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в тройку лидеров на Северо-Западе по значимости телевидения для жителей

Об особенностях медиапотребления в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) рассказала заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева на форуме СМИ Северо-Запада, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Она отметила, что 86% жителей СЗФО ежедневно проводят в интернете от одного до восьми часов, при этом 87% респондентов используют для доступа к информации смартфоны.

Три ключевых источника информации доминируют в медиаландшафте Северо-Запада. Интернет-СМИ остаются основным каналом для 45% населения, опережая телеграм-каналы (38%) и традиционное телевидение (31%). В Новгородской области 45% жителей получают новости через телевизионные эфиры, занимая первое место по значимости ТВ. На втором и третьим местах по этому показателю – Псковская и Архангельская области.

В Санкт-Петербурге, Калининградской области и Ненецком автономном округе 52% опрошенных назвали телеграм-каналы основным источником новостей. Карелия (52%) и Вологодская область (51%) лидируют по использованию онлайн-изданий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2025

Федеральный центр помогает региону решать задачи в сфере ЖКХ — Юрий Бурлин

30 мая 2025

Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородщину
30 мая 2025

Мария Филонова: ​Опыт ветеранов СВО — неоценимый ресурс для развития страны
30 мая 2025

Об ориентированных на подростков мошеннических схемах рассказала Наталия Соколова
30 мая 2025

О детском здоровье летом расскажет врач в программе «Анамнез»
30 мая 2025

Избирательная комиссия Псковской области поделилась опытом с коллегами из других регионов
30 мая 2025

Псковичи страдают от шумной публики бара в центре Пскова
30 мая 2025

Грозы с ливнями снова обрушатся на Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...