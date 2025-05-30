Псковская область вошла в тройку лидеров на Северо-Западе по значимости телевидения для жителей

12:05, 30 мая 2025, ПАИ

Об особенностях медиапотребления в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) рассказала заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева на форуме СМИ Северо-Запада, передаёт корреспондент ПАИ.

Она отметила, что 86% жителей СЗФО ежедневно проводят в интернете от одного до восьми часов, при этом 87% респондентов используют для доступа к информации смартфоны.

Три ключевых источника информации доминируют в медиаландшафте Северо-Запада. Интернет-СМИ остаются основным каналом для 45% населения, опережая телеграм-каналы (38%) и традиционное телевидение (31%). В Новгородской области 45% жителей получают новости через телевизионные эфиры, занимая первое место по значимости ТВ. На втором и третьим местах по этому показателю – Псковская и Архангельская области.

В Санкт-Петербурге, Калининградской области и Ненецком автономном округе 52% опрошенных назвали телеграм-каналы основным источником новостей. Карелия (52%) и Вологодская область (51%) лидируют по использованию онлайн-изданий.