Псковские таможенники обнаружили три килограмма наркотиков для Донбасса в микроавтобусе из Польши

12:02, 30 мая 2025, ПАИ

Почти три килограмма метилэфедрона обнаружили псковские таможенники в сварочном аппарате, который перевозили в микроавтобусе из Польши в Донецк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В пункте пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии при сканировании багажа водителя внутри агрегата обнаружились два пакета кристаллообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон («соль»).

Водитель признался, что в Варшаве его попросили отвезти товар в пункт назначения и передать незнакомому мужчине.

В ходе разыскных мероприятий оперативники вышли на след 25-летнего кладмена и организатора преступной схемы в Донецке. Мужчина задержан. Он рассказал, что планировал сбывать «соль» на территории Донбасса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Южной оперативной и Донецкой таможен, а также УФСБ России по Псковской области.