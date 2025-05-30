Псковские таможенники обнаружили три килограмма наркотиков для Донбасса в микроавтобусе из Польши
Почти три килограмма метилэфедрона обнаружили псковские таможенники в сварочном аппарате, который перевозили в микроавтобусе из Польши в Донецк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В пункте пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии при сканировании багажа водителя внутри агрегата обнаружились два пакета кристаллообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон («соль»).
Водитель признался, что в Варшаве его попросили отвезти товар в пункт назначения и передать незнакомому мужчине.
В ходе разыскных мероприятий оперативники вышли на след 25-летнего кладмена и организатора преступной схемы в Донецке. Мужчина задержан. Он рассказал, что планировал сбывать «соль» на территории Донбасса.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Южной оперативной и Донецкой таможен, а также УФСБ России по Псковской области.
Псковские таможенники обнаружили три килограмма наркотиков для Донбасса в микроавтобусе из Польши
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