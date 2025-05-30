Избирательная комиссия Псковской области поделилась опытом с коллегами из других регионов

12:30, 30 мая 2025, ПАИ

Заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков принял участие в круглом столе «Профессионализм органов администрирования выборов как фактор формирования доверия избирателей к институтам выборов и референдумов», сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

Организатором мероприятия стал консультативный орган Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В рамках мероприятия на международном уровне обсуждались вопросы совершенствования профессионализма членов избирательных комиссий и повышения доверия избирателей к выборам, особенности организации дистанционного электронного голосования и применение мирового опыта, взаимодействие с политическими партиями.

Своим опытом смогли поделиться представители избирательных комиссий Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Орловской, Белгородской, Псковской, Вологодской, Новосибирской областей и Карелии.