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Общество

Избирательная комиссия Псковской области поделилась опытом с коллегами из других регионов

Заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков принял участие в круглом столе «Профессионализм органов администрирования выборов как фактор формирования доверия избирателей к институтам выборов и референдумов», сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

Организатором мероприятия стал консультативный орган Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В рамках мероприятия на международном уровне обсуждались вопросы совершенствования профессионализма членов избирательных комиссий и повышения доверия избирателей к выборам, особенности организации дистанционного электронного голосования и применение мирового опыта, взаимодействие с политическими партиями.

Своим опытом смогли поделиться представители избирательных комиссий Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Орловской, Белгородской, Псковской, Вологодской, Новосибирской областей и Карелии.

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