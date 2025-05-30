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Общество

Псковские приставы помогли взыскать более полумиллиона рублей с виновника ДТП в Ленинградской области

Псковские приставы помогли взыскать более полумиллиона рублей с виновника ДТП в Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

ДТП с участием жителя Пскова произошло в Гатчинском районе. 56-летний мужчина не справился с управлением, в результате его машина столкнулась с другим автомобилем, за рулём которого была женщина.

Исполнительный документ о взыскании 472 тысяч рублей с псковича поступил на исполнение в отделение судебных приставов Пскова № 2. Мужчина не торопился погасить задолженность. В ходе личного приёма у него обнаружили телефон, сотрудник ведомства составил акт описи и ареста имущества, а после судебный пристав-исполнитель изъял телефон. Чтобы вернуть телефон, пскович в тот же день погасил задолженность и исполнительский сбор в размере 31 тысячи рублей.

«На основании подтверждающих данный факт документов судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство», – отметили в пресс-службе.

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