Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородчину

14:00, 30 мая 2025, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи из Псковской области отправили на Белгородчину, пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: предоставили белгородские волонтёры



Фото: предоставили белгородские волонтёры



Фото: предоставили белгородские волонтёры



Фото: предоставили белгородские волонтёры



Фото: предоставили белгородские волонтёры









В пункт назначения доставили бежаницкие и локнянские маскировочные сети, рыболовные сети, строительные материалы и инструменты, кухонную утварь от пушкиногорцев, супы из Пскова, картошку, домашние заготовки из Новоржева, Острова и многое другое.