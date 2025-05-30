Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородчину
Очередную партию гуманитарной помощи из Псковской области отправили на Белгородчину, пишет газета «Земля Новоржевская».
-
Фото: предоставили белгородские волонтёры
-
Фото: предоставили белгородские волонтёры
-
Фото: предоставили белгородские волонтёры
-
Фото: предоставили белгородские волонтёры
-
Фото: предоставили белгородские волонтёры
В пункт назначения доставили бежаницкие и локнянские маскировочные сети, рыболовные сети, строительные материалы и инструменты, кухонную утварь от пушкиногорцев, супы из Пскова, картошку, домашние заготовки из Новоржева, Острова и многое другое.
Кто может воспользоваться комнатой матери и ребёнка в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам
Михаил Ведерников поздравил псковского школьника с победой во всероссийском конкурсе научно-популярного видео