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Общество

Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородчину

Очередную партию гуманитарной помощи из Псковской области отправили на Белгородчину, пишет газета «Земля Новоржевская».

  • Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородщину
    Фото: предоставили белгородские волонтёры
  • Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородщину
    Фото: предоставили белгородские волонтёры
  • Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородщину
    Фото: предоставили белгородские волонтёры
  • Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородщину
    Фото: предоставили белгородские волонтёры
  • Очередную партию гумпомощи из Псковской области отправили на Белгородщину
    Фото: предоставили белгородские волонтёры

В пункт назначения доставили бежаницкие и локнянские маскировочные сети, рыболовные сети, строительные материалы и инструменты, кухонную утварь от пушкиногорцев, супы из Пскова, картошку, домашние заготовки из Новоржева, Острова и многое другое.

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