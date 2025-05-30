Дети составляют более 18% населения Псковской области

14:15, 30 мая 2025, ПАИ

104 775 детей до 17 лет (включительно) проживали в Псковской области на начало 2025 года. Это 18,2 % от общей численности населения региона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Больше всего детей приходилось на возрастную группу от 7 до 15 лет – 59 145 человек. Самых маленьких, в возрасте от 0 до 6 лет, насчитывалось 33 007 человек, а в возрастной группе от 16 до 17 лет – 12 623 человека. Из общей численности детей до 17 лет 51,4 % составили мальчики, 48,6 % – девочки.

В 2024 году родилось 3 937 малышей, среди них мальчиков на 195 больше, чем девочек. В целом по области в 2024 году рождаемость составила 6,8 родившихся на 1 000 человек населения. Выше среднеобластного уровень рождаемости в январе – декабре 2024 года сложился в Порховском муниципальном округе – 8,8, Пскове – 8,4, Псковском районе – 7,4 и Островском районе – 7,1 родившихся на 1 000 человек населения.

Дети Псковской области развивают свои таланты и возможности благодаря системе дополнительного образования. В 2024 году наиболее популярным его направлением стало художественное: его выбрали 35,9 тысячи человек, или 34,2 % от общего количества детей в возрасте до 17 лет. По программам социально-гуманитарной направленности занималось 32,8 тысячи человек, физкультурно-спортивное направление выбрали 28,4 тысячи детей.

С каждым годом в области растёт число детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления: за последние три года численность таких детей увеличилась на 14,9 % и составила в 2024 году 12 680 человек.