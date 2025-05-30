Рособрнадзор назвал традиционными жалобы на сложность ЕГЭ по профильной математике

14:36, 30 мая 2025, ПАИ

Традиционными назвал обращения школьников и их родителей, выражающих недовольство сложностью ЕГЭ по профильной математике, глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет ТАСС.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщали о том, что родители – наблюдатели на ЕГЭ отмечали, что некоторые задания по профильной математике в отдельных регионах были сопоставимы с задачами математических олимпиад, а не с обычными школьными экзаменами.

По его словам, если зайти в поисковик и ввести «скандал 2024 год», можно найти обсуждения учеников сложности профильной математики. Однако, заметил Анзор Музаев, при поиске по годам 2023 или 2022 также можно увидеть аналогичные обсуждения. Он добавил, что это традиционно, когда после сдачи профильной математики в социальных сетях дети делятся своими ощущениями.

Анзор Музаев предложил вернуться к этому вопросу после того, как все получат результаты по математике. Он отметил, что стоит обратиться к поисковикам прошлых лет, так как после жалоб часто можно увидеть восторженные отзывы участников о полученных баллах. Они утверждают, что, несмотря на сложность математики, им удалось справиться и получить высокий балл. Глава Рособрнадзора выразил надежду, что и в этом году ситуация будет аналогичной.