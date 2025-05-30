Похитителя спиртного задержали росгвардейцы в Пскове

16:57, 30 мая 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

29 мая около 12:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали гражданина, который похитил из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.