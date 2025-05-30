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Общество

Участок дороги на Красноармейской набережной перекроют в Пскове 2 июня

Участок дороги на Красноармейской набережной в районе пересечения с Казарменным переулком в Пскове будет закрыт для движения автомобилей 2 июня с 8:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Участок дороги перекроют для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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