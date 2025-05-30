На фестивале профессий молодёжь Пскова ознакомилась с вакансиями завода «Титан-Полимер»

17:55, 30 мая 2025, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» принял участие в молодёжной ярмарке вакансий в формате «Фестиваль профессий». Мероприятие прошло на площадке псковского Дома молодёжи. Соискатели смогли получить всю необходимую информацию о выпускаемой продукции, актуальных вакансиях для выпускников и действующих мерах социальной поддержки.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе «Титана-Полимера», в связи с развитием предприятия на завод сегодня требуются сотрудники инженерно-технических специальностей по различным направлениям, водители погрузчиков, лаборанты.

Для участников фестиваля профессий состоялась сессия «От мечты до карьеры – один шаг», в рамках которой соискатели смогли задать вопросы о трудоустройстве, узнали о требованиях к молодым специалистам и прошли мастер-класс по успешному собеседованию.

На мероприятии также работала ярмарка учебных мест – для будущих студентов представители шести ведущих высших и средних учебных заведений региона провели беседу, на которой рассказали о направлениях подготовки, условиях и перспективах обучения.

Всего на площадке свои вакансии представили 30 работодателей Псковской области, в том числе для несовершеннолетних и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на различных видах учёта.

«Радует, что на завод приходит всё больше молодёжи. Мы помогаем начинающим специалистам строить свою трудовую карьеру на предприятии, включая тех соискателей, у которых нет профильного образования. Для наших сотрудников предусмотрены достойная заработная плата, социальный пакет, обучение и доставка на работу. Участие в ярмарках вакансий, встречи с молодёжью очень важны для подбора персонала. Каждый может обратиться к нашему специалисту, получить полную информацию об условиях труда, должностных обязанностях, а также узнать о нашем заводе и выпускаемой продукции. Кроме того, мы предоставляем возможность пройти практику и стажировку на предприятии, что позволяет получить ценный опыт и определиться с будущей профессией», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

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