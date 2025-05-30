Поправки в Уставе Великих Лук установили в городе систему единоначалия

19:15, 30 мая 2025, ПАИ

Депутаты Великолукской гордумы на сессии в пятницу, 30 мая, привели устав города в соответствие с региональным законодательством об организации местного самоуправления в городских округах.

Решением установлены новый порядок избрания главы города и его полномочия. В Великих Луках исчезает двуглавая система управления. Теперь глава города будет являться и главой городской администрации. Такая модель местного самоуправления успешно действует в Пскове уже несколько лет.

В Великих Луках поправки в уставе начнут действовать по истечении срока полномочий нынешнего главы города.

Напомним, осенью 2024 года был принят закон Псковской области, который определил единообразный способ избрания глав городских округов.