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Общество

Поправки в Уставе Великих Лук установили в городе систему единоначалия

Депутаты Великолукской гордумы на сессии в пятницу, 30 мая, привели устав города в соответствие с региональным законодательством об организации местного самоуправления в городских округах.

Депутаты Великолукской гордумы внесли изменения в устав города. Фото: luki-news.ru

Решением установлены новый порядок избрания главы города и его полномочия. В Великих Луках исчезает двуглавая система управления. Теперь глава города будет являться и главой городской администрации. Такая модель местного самоуправления успешно действует в Пскове уже несколько лет.

В Великих Луках поправки в уставе начнут действовать по истечении срока полномочий нынешнего главы города.

Напомним, осенью 2024 года был принят закон Псковской области, который определил единообразный способ избрания глав городских округов.

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