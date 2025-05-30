Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове

19:17, 30 мая 2025, ПАИ

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные, 31 мая и 1 июня, в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём телеграм-канале.

«Вот и подходит к концу весна. Впереди нас ждёт яркое тёплое лето! По традиции публикую афишу мероприятий, которая поможет интересно провести выходные», – говорится в сообщении.

Поучаствовать в забеге вместе с детьми можно на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25). Мероприятие пройдёт в воскресенье, 1 июня. Начало в 11:00.

Порадовать детей можно также цирковым представлением, которое пройдёт на площадке Городского культурного центра Пскова (площадь Победы, 1) в эту субботу, 21 мая. Начало в 12:00.

Все желающие могут пройти квест и получите призы в парке Строителей. Мероприятие состоится в воскресенье, 1 июня, с 14:00 до 19:00.

Отправиться в морское путешествие можно вместе с детьми в эту субботу, 31 мая. Мероприятие запланировали в Детском парке в субботу, 31 мая, с 12:00 до 15:00.

В парке аттракционов «Волшебная гора» 1 июня с 12:00 до 18:00 приглашают на праздник детства (Завеличенская набережная, 2).

Послушать «вредные советы» можно в БКЗ Псковской областной филармонии (Некрасова, 24). Мероприятие начнётся в воскресенье, 1 июня, в 14:00.

Все желающие смогут примерить доспехи в Псковском кремле в это воскресенье, 1 июня, с 14:00 до 18:00.