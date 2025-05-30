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Общество

Псковские СМИ стали номинантами конкурса «СеЗаМ-2025»

Псковские СМИ стали номинантами конкурса «СеЗаМ-2025», подведение итогов которого состоялось в рамках XXII Форума СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге сегодня, 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Входящая в АНО ИД «Медиа 60» газета «Дновец» (Дно) с рубрикой «Дно молодое» (Валентина Фадеева) была номинирована на приз «Золотые слова» (лучшая публикация / серия публикаций). Победа досталась представителям Нарьян-Мара (газета «Няръяна вындер»).

ГТРК «Псков» была номинантом в категориях «В памяти навсегда» (Игорь Данилов, телесюжет «История с секретом. Знамя Победы») и «Походное настроение» (Игорь Данилов и Дина Перевозчикова, телевизионная программа «Тур на двоих. Острова Псковского озера»). В первой номинации победила газета «Красный Север» (Вологда), во второй – «Фонтанка.ру».

Отметим, что в этом году в Ассоциацию средств массовой информации Северо-Запада из регионов поступило рекордное число конкурсных работ – более 400.

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