Пожарно-тактические учения прошли в Псково-Печерском монастыре

20:45, 30 мая 2025, ПАИ

Пожарно-тактические учения с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Печор, Пскова, добровольной пожарной команды и представителей казачества прошли на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По легенде, в результате короткого замыкания в бытовом электроприборе произошло возгорание в технической библиотеке, расположенной в административном корпусе. Огонь начал быстро распространяться на сгораемые материалы и мебель.

Самостоятельные действия административного персонала и добровольной пожарной команды по тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения оказались неэффективными, пути эвакуации наполнились продуктами горения, два человека остались в помещениях на втором этаже.

На ликвидацию пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. По итогам учений все поставленные задачи были выполнены в полном объёме. Всего в учениях было задействовано 26 человек личного состава и пять единиц техники.