14-летний мопедист пострадал в Дновском районе

22:24, 30 мая 2025, ПАИ

В Дновском районе у деревни Сухарево 14-летний подросток, управляя мопедом, не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.