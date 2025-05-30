14-летний мопедист пострадал в Дновском районе
В Дновском районе у деревни Сухарево 14-летний подросток, управляя мопедом, не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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