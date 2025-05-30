Три человека госпитализированы в результате пожара в Плюсском районе

22:40, 30 мая 2025, ПАИ

В деревне Тушитово Плюсского района на улице Дачной произошло возгорание частного дома, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

В результате пострадали три человека. Один госпитализирован, двое отказались от медицинской помощи. Причины пожара устанавливаются.